PSG : Raiola fait exploser le Barça et envoie De Ligt vers le Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il ne faut jurer de rien dans le football, et encore moins sur le marché des transferts, mais le FC Barcelone aura du mal à boucler la venue d’un deuxième grand espoir néerlandais cet été.

Après Frenkie De Jong, acheté dès le mois de janvier, le club catalan courtisait Mathijs de Ligt, qui a brillé avec l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Ces derniers temps, les négociations ont été difficiles à mener, alors que l’ombre du PSG plane sur ce transfert. Et la gourmandise de Mino Raiola pour son joueur a fini par faire exploser l’opération barcelonaise.

Ce mardi soir, la Cadena Ser affirme que De Ligt a refusé de signer avec le FC Barcelone, se mettant sur la même ligne que son agent, pas satisfait de l’offre effectuée par le champion d’Espagne. Ce dernier ne serait monté que jusqu’à 10 ME de salaire par saison, soit le même montant pour De Jong. Le PSG conserve donc la meilleure offre, même si la radio espagnole précise que le Bayern Munich et la Juventus Turin comptent profiter de cette situation changeante pour revenir dans la course. Seules certitudes, le Paris Saint-Germain fait actuellement la meilleure proposition salariale au défenseur central, et le FC Barcelone ne semble plus réellement dans la course.