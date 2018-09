PSG : Raiola accusé de plomber la carrière d'Areola !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2019, Alphonse Areola sera libre de signer avec le club de son choix en vue de la saison prochaine dès cet hiver s’il n’a pas prolongé son bail avec le champion de France en titre d’ici là. Une situation qui interroge, d’autant que le champion du monde 2018 est conseillé par un certain… Mino Raiola. Ancien agent d’Alphonse Areola, Franck Belhassen a carrément accusé l’Italien de plomber la carrière de ses protégés, privilégiant uniquement son intérêt personnel.

« Il y a plein de clubs qui ont voulu prendre Alphonse mais son agent n’a pas tout mis en œuvre pour qu’Alphonse bénéficie de la bonne opportunité. C’est une cash machine. Il n’a jamais construit la carrière d’un joueur. Même Paul Pogba, il n’a pas construit sa carrière. On peut très bien gagner sa vie en construisant la carrière d’un joueur, mais bien sûr on peut gagner encore mieux sa vie en devenant une cash machine. Dans ce cas-là, on ne devient pas agent » a publiquement accusé Franck Belhassen sur le site Paris-Team. Reste que personne n’a été forcé à travailler avec Mino Raiola et jusqu’à maintenant, aucun joueur ne s’est plaint des méthodes du sulfureux agent italien, lequel est tout de même régulièrement critiqué dans le milieu des agents et des dirigeants de club…