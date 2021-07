PSG : Rafinha, le choix radical de Pochettino !

Dans : PSG.

En manque de temps de jeu au PSG la saison dernière, Rafinha est cité depuis le début du mercato comme un candidat crédible au départ.

Barré par la concurrence la saison dernière, Rafinha ne sera pas en reste cette saison avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool. De toute évidence, il va devenir très compliqué pour l’ancien milieu offensif du FC Barcelone et du Celta Vigo de grappiller du temps de jeu. C’est ainsi que des rumeurs l’ont envoyé en Turquie avec un possible prêt à Fenerbahçe. Un potentiel transfert que Barcelone guettait de près dans la mesure où le Barça récupérera 35 % de la future vente de Rafinha. Mais à en croire les informations divulguées par le Mundo Deportivo, Mauricio Pochettino s’est fermement opposé au départ du frère de Thiago Alcantara, lequel va donc rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Le choix de l’ex-entraîneur de Tottenham peut surprendre. Mais dans l’entourage de Mauricio Pochettino, on explique que l’entraîneur argentin compte sur Rafinha dans sa rotation entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Le Brésilien aura du temps de jeu la saison prochaine, malgré la présence de joueurs tels que Wijnaldum, Di Maria, Neymar, Verratti ou encore Draxler et Sarabia, qui peuvent tous postuler à une place de n°10 dans le schéma en 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino. Malgré son manque de temps de jeu la saison dernière, Rafinha a pris acte de la décision de son entraîneur et ne fera pas de vagues. Il se battra pour jouer le plus possible avec le PSG la saison prochaine, alors que son bail dans la capitale française court jusqu’en juin 2023. Une nouvelle qui mettra en tout cas fin aux rumeurs envoyant Rafinha un peu partout en Europe et notamment en Turquie, où son profil était relativement apprécié.