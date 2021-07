PSG : L'offre tombe pour Rafinha, Leonardo ne va pas aimer

Dans : PSG.

Après avoir recruté Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi et Wijnaldum, le PSG cherche à vendre plusieurs joueurs afin d’alléger sa masse salariale.

Les indésirables sont connus de tous à Paris, il s’agit entre autres d’Areola, Kurzawa, Kehrer ou encore Ander Herrera. D’autres joueurs ne seront pas retenus en cas de proposition intéressante, c’est notamment le cas de Diallo, Draxler ou Sarabia. Au milieu de terrain, Rafinha ne figure pas non plus dans les plans de Mauricio Pochettino pour la saison à venir. Peu utilisé la saison dernière, l’ancien joueur du FC Barcelone a vu débarquer Georginio Wijnaldum à son poste, ce qui le condamne quasiment à passer la saison sur le banc s’il venait à rester au PSG.

Du haut de ses 28 ans, Rafinha pourrait ainsi voir d’un bon œil un départ de Paris, un an seulement après son arrivée en provenance du Barça. Selon les informations obtenues par Yeni Asir, un club turc lui fait actuellement les yeux doux. Il s’agit de Fenerbahçe, intéressé par la perspective de récupérer Rafinha sous la forme d’un prêt sec. Pour l’instant, aucune proposition officielle n’a été transmise aux dirigeants du Paris SG, mais Fenerbahçe a contacté Leonardo afin de prendre la température. Reste maintenant à voir si le directeur sportif du PSG, qui privilégierait logiquement un transfert définitif, sera ouvert à un prêt de Rafinha. Le deal pourrait se conclure à condition que le club turc accepte de payer 100 % du salaire de l’ancien meneur de jeu du Celta Vigo. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Rafinha n’a disputé que 23 matchs de Ligue 1 la saison dernière pour un total famélique de zéro but et de cinq passes décisives. Bien trop insuffisant pour prétendre à se faire une place dans le onze de départ de Mauricio Pochettino à un poste très concurrentiel.