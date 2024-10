Luis Enrique prolonge au PSG et demande une star mondiale

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé son contrat à Liverpool. Le Paris Saint-Germain reste à l’affût d’autant que Luis Enrique, qui va lui prolonger à Paris, réclame l’arrivée de l’Egyptien dans les mois à venir.

Quel avenir pour Mohamed Salah à Liverpool ? C’est la question que doivent se poser les fans de Liverpool depuis de nombreux mois maintenant. Le Pharaon, au club depuis 2017, n’a cessé de marquer les esprits à Anfield mais son contrat actuel prend fin en juin 2025. Plusieurs clubs sont attentifs à la situation de l’ancien joueur de Chelsea et de l’AS Rome, notamment le Paris Saint-Germain. Selon les informations de Fichajes.net, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a demandé en personne à sa direction de tout faire pour recruter Mohamed Salah l’été prochain. Pour rappel, d’après le règlement, un joueur en fin de contrat à la fin d’une saison peut débuter les négociations avec le club de son choix à partir du mois de janvier. La signature libre du joueur de 32 ans pourrait bien représenter l’un des plus beaux coups du prochain mercato estival.

Luis Enrique veut attirer Salah au PSG

Luis Enrique dit oui, il reste au PSG jusqu'en 2027 https://t.co/OkVkvwSGcK — Foot01.com (@Foot01_com) October 17, 2024

Dans sa carrière, Mohamed Salah a inscrit 217 buts et délivré 94 passes décisives en 359 matchs sous la tunique des Reds. Cependant, les négociations pour une prolongation de contrat n’avancent pas. Le PSG ainsi que des clubs d’Arabie Saoudite sont à l’affût. Pour renforcer son attaque, Luis Enrique souhaite ainsi attirer l’Egyptien dans ses filets et estime que Salah représente une opportunité de signer un joueur d’expérience pour terminer les actions, ce que Kolo Muani et Dembélé peinent à faire depuis leur arrivée la saison dernière.

Une arrivée de l’un des meilleurs joueurs de Premier League depuis de nombreuses années peut également venir pallier numériquement le départ de Kylian Mbappé qui n’a pas été compensé l’été dernier. Les prochains mois seront décisifs mais si le divorce se confirme entre le joueur et Liverpool, le PSG est prêt à saisir l’occasion pour satisfaire les demandes d’un entraîneur qui a démarré une restructuration de l’effectif depuis quelques mois. Et avec sa prolongation jusqu'en juin 2027 qu'il est sur le point de signer, l'entraineur espagnol est en position de force pour compléter l'effectif parisien avec un joueur de premier plan.