PSG : Rabiot vaut zéro euro au mercato, un agent accuse Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après de longs mois de négociations, Adrien Rabiot a pris la décision de ne pas prolonger en faveur du Paris Saint-Germain. Et c’est une petite catastrophe économique pour le club de la capitale, surveillé de près par le fair-play financier et qui va voir l’un de ses plus grands talents partir pour zéro euro. Une véritable faute professionnelle selon Christophe Hutteau, agent de joueurs et consultant pour Eurosport, qui estime qu’il est absolument incompréhensible qu’un club de la stature du Paris Saint-Germain n'ait pas réussi à boucler ce dossier plus rapidement.

« Le PSG s’est montré très mauvais dans la gestion du cas Rabiot depuis de long mois. Il n’est pas logique qu’un garçon de cette qualité, de cet âge, de ce potentiel, puisse se retrouver libre dans six mois. C’est une hérésie économique. Donc quelque part, il y a eu un problème. Aujourd’hui, le constat est clair, Adrien Rabiot ne vaut plus rien économiquement pour Paris. Il peut aujourd’hui signer en faveur de Barcelone ou d’un autre club pour zéro euro et le rejoindre en juillet. Au vu de la situation du PSG face au fair-play financier, c’est une vraie catastrophe économique. Le Barça a fait une offre, si j’en crois mes informateurs, de 40 millions d’euros. Antero Henrique prétend qu’elle était ridicule. Si réellement l’offre de 40 millions d’euros est arrivée sur le bureau du PSG, compte tenu de la situation du PSG vis-à-vis du fair-play financier, c’est une hérésie. Si je suis président ou propriétaire du club, nul doute que j’aurais du mal à avaler la pilule » a expliqué celui qui représentait notamment les intérêts de Mathieu Valbuena, et qui risque de ne pas se faire que des amis avec ce genre de déclaration.