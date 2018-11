PSG : Rabiot, Neymar, Nasser Al-Khelaïfi est en train de lâcher l'affaire

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain joue ce mercredi soir face à Liverpool une partie de son avenir européen. En cas d'échec face aux Reds, le club de la capitale pourrait commencer à penser à l'Europa League, ce qui n'est évidemment pas ce que souhaitent les dirigeants qataris. Et si l'on en croit le deuxième tome du livre de Paris United, un tel fiasco européen pourrait déclencher un séisme au PSG, avec le possible départ de Nasser Al-Khelaifi.

Pour les insiders du Paris SG, le président parisien ne semble plus vraiment être impliqué à 100% dans le Paris Saint-Germain et une élimination précoce pourrait siffler la fin de partie pour Nasser Al-Khelaifi. « Nasser joue gros cette saison en cas d’échec du PSG en Ligue des champions, mais aussi dans l’éventualité où Neymar ferait le forcing pour quitter le club. Le président a toujours fait preuve de proximité avec l’ensemble du club. Mais depuis quelques mois, il a pris du recul, il ne s’occupe presque plus de rien. C’est le grand absent de ce début de saison. Personne ne le voit en dehors des matchs de L1. Nasser ne répond même pas aux sollicitations du clan Rabiot pour sa prolongation de contrat. Il aurait apprécié trouver une personne capable de booster les joueurs, qu’il juge trop gâtés », affirme PU, qui n'est pas d'un optimisme débordant concernant l'avenir parisien de Nasser Al-Khelaifi.