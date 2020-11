PSG : Rabiot, l'erreur XXL du mercato version Qatar ?

Dans : PSG.

Adrien Rabiot a rendu une copie parfaite ou presque lors de Portugal-France. L'occasion de faire remarquer au PSG que son départ à la Juventus était une erreur XXL.

Parti libre du Paris Saint-Germain à la Juventus lors du mercato estival 2019, alors qu’il avait tout pour devenir un des joueurs capables de porter la flamme parisienne au sein d’une équipe cosmopolite, Adrien Rabiot n’a pas été flamboyant durant sa première saison en Italie. Mais en 2020-2021, le milieu de terrain français est clairement mieux au point de devenir un joueur de base pour Andrea Pirlo. Et samedi soir lors d’un Portugal-France qui restera dans les mémoires, Adrien Rabiot a été éblouissant, le joueur tricolore prouvant à Didier Deschamps qu’il avait eu raison de lui pardonne ses incartades de 2018. Forcément, à l’heure où Rabiot confirme ses qualités techniques et physiques, certains ironisent sur le fait que le PSG s’est totalement raté avec celui qui avait toutes les qualités pour devenir le grand milieu de terrain tant attendu à Paris.

Même s’il est facile de réécrire l’histoire, le Paris Saint-Germain et Leonardo sont ciblés par les critiques pour ce gros ratage. « Rabiot, Matuidi, passation de numéro et de pouvoir ? En Bleu oui, au PSG c’est ce qui aurait dû se passer… », ironise Florian Gazan, tandis que Kévin Diaz rappelle ce curieux hasard : « Rabiot devait être le successeur de Matuidi au PSG... Finalement, il l’a remplacé à la Juve et le remplacera en équipe de France ! ». En attendant, la majorité des supporters du Paris Saint-Germain ne semble pas réellement avoir des regrets, l’attitude du Duc au PSG n’ayant pas été oublié et surtout pardonné comme en témoigne ce fan sur Twitter : « Rabiot pourrait devenir 10 fois ballon d’or que je n’en voudrais plus au PSG. Et on a encore d’autres virus à dégager ». Au moins, Adrien Rabiot ne laisse pas indifférent.