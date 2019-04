PSG : Rabiot écarté, ce choix cruel d'Al-Khelaïfi défendu !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Eloigné des feuilles de match du Paris Saint-Germain depuis décembre, Adrien Rabiot fait les frais de son choix de ne pas prolonger au sein de son club formateur à l’issue de la saison. Un choix radical de la part de Nasser Al-Khelaïfi, lequel a très mal vécu la situation sur un plan personnel. Et si la décision du président parisien a divisé les observateurs, elle provoque également le débat chez les joueurs. Ancien partenaire de Rabiot au PSG, Benjamin Stambouli comprend la position de Nasser Al-Khelaïfi, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à RMC.

« C’est un bon mec, Adrien, et c’est un super joueur qui pourrait amener à cette équipe. De le voir à l’écart, ça me fait un peu mal. Maintenant, du point de vue du club, c’est très difficile à gérer. Si on le laisse jouer et s’exprimer, il pourra partir libre avec toute son aise, ce qui enverra un message aux autres coéquipiers qui peuvent se dire 'même si on arrive en fin de contrat, le club va nous laisser jouer'. Moi, ça me fait un peu de peine pour Adrien parce que je préférerais largement le voir sur le terrain et le voir faire de belles performances » a expliqué le milieu de terrain de Schalke 04, dégoûté de ne plus voir Rabiot sur les pelouses, mais qui n’accable pas Al-Khelaifi. Loin de la…