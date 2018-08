PSG : Rabiot condamné à un an sur le banc de touche ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot fait beaucoup parler de lui lors de cet été 2018. Cela a commencé par son refus d'être suppléant en équipe de France avant le Mondial, mais c'est cette fois concernant son éventuelle prolongation au Paris Saint-Germain que le milieu de terrain est au coeur de l'actualité du mercato. Convoité par le FC Barcelone, qui souhaite clairement s'offrir le joueur français, ce dernier semblait être décidé à prolonger son contrat avec le PSG. Car Adrien Rabiot entame son ultime saison d'engagement avec le club de la capitale et forcément les dirigeants parisiens souhaitent qu'il ne file pas libre dans quelques mois.

L'optimisme était grand, mais ce dimanche L'Equipe affirme que ces derniers jours la situation s'est tendue entre le clan Rabiot et le Paris Saint-Germain. Et cela alors que le PSG a transmis une offre salariale largement revue à la hausse et à la hauteur des attentes du milieu de terrain et de sa maman. Mais Adrien Rabiot ne ferait pas de cette prolongation une affaire d'argent, le joueur ayant plutôt le désir d'évoluer dans un autre championnat. Quoi qu'il en soit, Antero Henrique aurait fait clairement savoir à Adrien Rabiot qu'un départ était totalement impossible lors de ce mercato et que le Paris SG était prêt à sévir en cas de refus de prolonger, y compris en l'installant sur le banc de touche pour une saison. Et on l'a vu dans l'histoire récente du PSG, les dirigeants parisiens ne sont pas du genre à mollir.