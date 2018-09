PSG : Quitter Paris, une vraie galère raconte Lo Celso

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors qu’il espérait franchir un cap cette saison au Paris Saint-Germain, Giovani Lo Celso a dû partir.

Le milieu de terrain a rapidement compris qu’il n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Thomas Tuchel. Sans la moindre hésitation, l’Argentin a donc accepté de partir en prêt au Betis Séville. Une opération bouclée dans les dernières heures du mercato estival. Et pour cause, les négociations ne sont jamais simples lorsqu’il s’agit de recruter un Parisien. Ce que Lo Celso peut désormais confirmer.

« Dès le premier instant, je n’ai pas douté et le staff technique m’a reçu de la plus belle des manières. Il y a un beau style de jeu qui me fera grandir. Ce fut une longue négociation, mais nous voulions que ça se fasse, a raconté le milieu de 22 ans. C’est un club avec une croissance importante. Tous ceux qui aiment le football aiment la façon de jouer du Betis. Dès le premier appel, j’ai été convaincu de signer au Betis. Je voulais grandir en tant que joueur. En plus, le club est de retour en coupe d’Europe. Ça été long parce que partir du PSG, ce n’est pas facile, mais nous y avons fait beaucoup d’efforts. »

Lo Celso dit oui à un transfert

Finalement, le Betis a aussi obtenu une option d’achat à 25 M€, automatique en cas de qualification européenne. Cela tombe bien, Lo Celso se verrait bien rester en Espagne sur la durée. « Oui, bien entendu. Je suis ici pour le projet et parce que le club a grandi, a-t-il confié. Ça motive énormément et quand un joueur se sent à l’aise dans un club, c’est difficile de vouloir s’en aller. Aujourd’hui, je ne pense qu’à profiter et à me mettre aux ordres de l’entraîneur. » Apparemment, l’international argentin n’a aucune envie de remettre les pieds à Paris.