PSG : Rabiot maltraité à Paris, Tuchel plaide non-coupable

Dans : PSG, Mercato.

En conflit avec le Paris Saint-Germain, qui ne parvient pas à le prolonger avant la fin de son contrat l’été prochain, Adrien Rabiot risque de vivre un cauchemar dans les mois à venir.

Pour commencer, le milieu de terrain a été prévenu qu’il ne jouerait plus jusqu’à son départ. Et ce ne sera peut-être pas la seule punition. En effet, l’international tricolore a été envoyé à l’entraînement de l’équipe réserve ce vendredi. Preuve que la démarche de Thomas Tuchel, qui aimerait réintégrer Rabiot si besoin après le mercato, n’a absolument pas calmé la direction. En tout cas, l’entraîneur parisien a clairement indiqué qu’il n’était pas responsable de cette situation.

« C’est une décision du club, c’est comme ça, a regretté l’Allemand en conférence de presse. Je dois préparer mon équipe pour Guingamp. Ce sera sans Adrien. C’est une situation entre Adrien et le club. Je respecte la décision du club. Je me concentre sur l’équipe disponible. C’est une décision du club, c’est comme ça. » Même s’il n'ose pas s'opposer à ses supérieurs, on devine que Tuchel ne valide pas la mise à l’écart de Rabiot, sans doute à cause des limites de son effectif dans l’entrejeu.