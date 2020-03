PSG : Quel courage ! Neymar Sr est fier de son fils

Dans : PSG.

Absent pour les matchs cruciaux du PSG en Ligue des Champions lors des deux dernières saisons pour cause de blessure, Neymar était bien présent cette année face au Borussia Dortmund.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Neymar a joué un rôle prépondérant dans la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale en marquant lors du match aller et lors du match retour dans un Parc des Princes totalement vide. Au-delà de ses buts, c’est l’attitude du Brésilien durant cette double confrontation qui a séduit les observateurs, à l’image de Luis Fernandez. « Ce Neymar-là, je l’aime, je l’adore. Sur ce match, il n’est pas seulement le leader technique de l’équipe, il est aussi leader dans l’envie, la volonté. C’est lui qui emmène les autres. Le voir tacler, aller mettre la tête pour marquer là ou d’autres n’auraient mis que le pied, est révélateur de son implication. C’est ce Neymar qu’on veut voir à Paris, ce Neymar-là qu’on aime » appréciait le consultant de BeInSports en début de semaine.

Et il n’y a pas que les supporters du Paris Saint-Germain et les consultants qui ont apprécié la performance de Neymar contre le Borussia Dortmund. Via son compte Instagram, le père et agent du footballeur parisien a également félicité son fils. « Deux ans sans atteindre ce stade de la compétition, deux ans de sacrifices et de doutes .... Tout en valait la peine .... Je t'aime » a écrit Neymar Senior, véritablement fier des prestations de son fils, lequel a vécu des moments très difficiles à Paris ces deux dernières années selon ses dires. Cette année est peut-être enfin la bonne pour Neymar et pour le PSG sur la scène européenne, avec un ticket enfin décroché pour les quart de finale de la Ligue des Champions.