PSG : Quand le PSG conseille de couper le son de C8 pendant Paris-Troyes...

Dans : PSG, Ligue 1.

A la pause du match PSG-Troyes, le club de la capitale a clairement fait comprendre que les commentaires de cette rencontre sur C8, qui diffuse cette rencontre en clair ce mercredi soit, n'étaient pas à son goût. Via Twitter, le Paris Saint-Germain a incité ses followers à mettre la radio en route et à écouter à la place les commentaires de France Bleu Paris, radio partenaire du PSG. Pour mémoire, ce PSG-Troyes est commenté par le duo composé de David Berger et Alain Roche.