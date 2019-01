PSG : Qu'on l'aime ou pas, le PSG est indispensable à la France !

Dans : PSG, Ligue 1, OL, OM.

Depuis le rachat du club par QSI en 2011, le Paris Saint-Germain divise les Français. Le club parisien a évidemment gagné un grand nombre de supporters grâce aux recrutements de stars et à ses nombreux succès dans les compétitions nationales. Mais en parallèle, de nombreux fans de football se sont agacés de la toute-puissance du Paris Saint-Germain, qui tue clairement le suspense du championnat depuis quelques temps. Reste que ce PSG est tout simplement indispensable à la vie de la Ligue 1, comme l’a expliqué le directeur général de la Ligue, Didier Quillot, interrogé par beIN SPORTS.

« Le PSG est clairement notre locomotive. Notre locomotive pour les audiences à la télévision mais aussi pour les affluences dans les stades. Quand le PSG se déplace, ce sont des affluences plus grandes, des recettes plus élevées. Le PSG s’est notre locomotive pour nos droits domestiques et c’est aussi notre locomotive pour les droits internationaux. C’est un fait. Par ailleurs, il y a d’autres clubs, des grands clubs français participant à l’histoire du football, je pense à Lyon, Marseille, Monaco, qui a été en demi-finale de Ligue des Champions il n’y a pas longtemps. Il a aussi Lille, qui réalise un bon parcours cette saison, Saint-Etienne, Nice, Montpellier, Rennes qui participe régulièrement à l’Europe. Ces équipes permettent d’avoir un championnat, certes dominé par le PSG, mais où il y a beaucoup de raisons de se réjouir, en particulier pour les places européennes, pour le suspens » a expliqué le directeur général de la Ligue, bien conscient que la Ligue 1 ne serait pas bien attrayante sans Paris, mais également sans l'OM ou Lyon.