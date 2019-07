PSG : Prolonger Mbappé ? La réponse tordue de Leonardo

Dans : PSG, Mercato.

Revenu au PSG au début de l’été, Leonardo ne manque pas de chantiers devant lui. Il y en a bien évidemment qui sont plus médiatisés, comme le feuilleton Neymar qui ne fait probablement que débuter, et d’autres qui font moins de bruit, mais sont tout aussi importants. C’est le cas de Kylian Mbappé, un joueur qui a déjà beaucoup grandi depuis la signature de son premier contrat au PSG, et qu’il faut à tout prix blinder pour ne laisser aucun espoir aux clubs qui lui tournent autour pour l’avenir. C’est pourquoi Leonardo a été interrogé dans Le Parisien sur la situation de prolongation de contrat du champion du monde, qui a récemment demandé plus de responsabilités à Paris.

« Une priorité de discuter de prolongation avec Mbappé ? Il n'est pas question de savoir si c'est une priorité ou pas. Mbappé est là, il est très important pour le club, il n'y a aucun débat là-dessus. À la reprise de l'entraînement, lundi, il est arrivé avec une super attitude, le sourire. Comme toujours. Il est charismatique, les gens l'aiment beaucoup. C'est important d'avoir dans l'effectif un joueur comme lui, jeune, souriant. Faut-il le prolonger ? Ce n'est pas une question. Moi, je ne fais jamais de promesses. Pour deux raisons : la première est que je ne suis pas celui qui fait tout dans ce club ; la seconde, je ne veux pas faire de promesse en l'air, sans être certain de pouvoir les tenir. La seule chose qui m'intéresse, c'est le concret, c'est aujourd'hui. Le PSG doit-il construire l'avenir autour de Mbappé ? C'est un joueur formidable. Oui, un joueur formidable… », a lancé le directeur sportif parisien, qui n’a pas vraiment fait avancer le schmilblick. De toute évidence, le PSG se concentre surtout sur le recrutement et les éventuels départs pour cet été. Et ça, ça ne concerne pas Kylian Mbappé.