Milan Skriniar annonce sa signature au PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Milan Skriniar a décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière en expliquant qu'il avait pris la décision de rejoindre le PSG et qu'il avait même déjà signé un accord. Une façon de provoquer son transfert dès le mois de janvier.

Pour l’Inter Milan comme les clubs anglais qui rêvaient d’un gros coup au dernier moment, c’est fini. Milan Skriniar, suivi depuis six mois par le Paris SG et notamment Luis Campos, a pris la parole pour annoncer qu’il allait être un joueur du PSG prochainement. Il reste à savoir si ce sera dans quelques heures avant la fin du marché des transferts, ou si ce sera en fin de saison quand il sera libre de tout contrat. En tout cas, le défenseur central a fait connaitre son choix, et il n’est donc plus possible de le remettre en cause. Cette sortie médiatique dans la presse de son pays est de toute évidence destinée à faire accélérer les choses, lui qui espère venir renforcer le PSG avant mardi soir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

« J’ai signé un pré-contrat avec le PSG. Mais j’attends désormais de voir les deux clubs se mettre d’accord pour un transfert cet hiver. Oui, c’est bien vrai mais je ne peux pas donner plus de détails à l’heure actuelle », a fait savoir au média slovaque futbolsfz Milan Skriniar, pour qui il n’a aucun avenir sous le maillot de l’Inter Milan, et il aimerait donc partir dès ce mois de janvier. Il reste donc en effet aux deux clubs de se mettre d’accord même si ce ne sera pas évident, et cela pourrait se jouer dans les dernières heures du mercato.

Une négociation jusqu'au buzzer du mercato ?

Pour le moment, le club lombard réclame 20 millions d’euros pour laisser partir un joueur qui sera gratuit dans six mois. Le PSG ne serait prêt qu’à monter à 10 millions d’euros, soit le montant de sa première et seule offre pour le moment. L’été denier, l’Inter Milan avait repoussé des offres de 60 millions d’euros de la part de Luis Campos, étant persuadé de pouvoir prolonger son taulier défensif. Ce ne sera donc pas le cas et les Italiens vont désormais devoir décider s’ils acceptent l’offre revue à la baisse du PSG. De son côté, le club parisien a aussi besoin d’un renfort défensif, le trio composé de Marquinhos, Sergio Ramos et Kimpembe n’ayant pas donné tous les gages de sécurités jusqu’à présent.