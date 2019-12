PSG : Prolongation ou départ, Naples embrouille Leonardo

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain disposant d’un effectif fourni à tous les postes, les mouvements s’annoncent peu nombreux en janvier prochain sur le marché des transferts.

Mais le club de la capitale pourrait déjà préparer l’avenir. L’été prochain, avec les éventuels départs en fin de contrat de Meunier, Cavani, Kurzawa, Thiago Silva ou Choupo-Moting, Leonardo aimerait bien renforcer un secteur de jeu bien précis dès le mercato hivernal : dans l’entrejeu au poste de sentinelle. Même si Thomas Tuchel a pour l’instant troqué son 4-3-3 pour un 4-4-2, le PSG ne dispose pas réellement d’un vrai milieu défensif, puisque Marquinhos est souvent repositionné au milieu dans les grands matchs de Ligue des Champions. Et ce manque, le directeur sportif brésilien a envie de le combler en janvier, en tentant sa chance avec Allan.

Sauf que selon le Corriere del Mezzogiorno, le joueur de 28 ans serait plutôt proche d’une prolongation de contrat à Naples. « Le Napoli travaille sur les renouvellements de contrats. Aurelio De Laurentiis a rouvert les contacts avec José Maria Callejon, Dries Mertens et Piotr Zielinski. Et il y aurait aussi une accélération avec l'entourage d'Allan », détaille le média italien, pour qui Allan pourrait prolonger d’une saison, alors qu’il avait déjà étendu son bail jusqu’en 2023 au cours de l’exercice précédent. Mais cette potentielle prolongation pourrait aussi servir à introduire une clause de départ dans son nouveau contrat. La réponse du milieu défensif est attendue au cours des prochains jours. Et Leonardo y sera forcément attentif, sachant qu’Allan vit quand même une saison compliquée dans le Sud de l’Italie.