PSG : Privé du duo Neymar-Mbappé, Paris fait toujours peur

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Mercredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va jouer son premier grand match de la saison à l’occasion de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions. Un choc très attendu que les stars Neymar et Kylian Mbappé vont manquer (suspension et blessure). Cela étant, le PSG reste une équipe très compétitive que l’on redoute beaucoup au Real Madrid, comme Raphaël Varane l’a indiqué à l’AFP.

« On s’attend à un adversaire très motivé. C’est une très belle équipe, avec un effectif très complet avec des joueurs de haut niveau. Cela sera un match de très haut niveau et j’espère qu’on pourra y obtenir nos premiers points de la saison de Ligue des champions. Qui nous fait peur en l’absence de Mbappé et Neymar ? C’est l’ensemble. Je pense qu’ils ont des armes partout, des joueurs de qualité dans chacune des lignes. Il faudra faire un match complet pour gagner » a expliqué le défenseur de l’Equipe de France, qui reste sur ses gardes avant ce choc. Car pour Raphaël Varane, le PSG ne se résume pas à ses deux superstars offensives…