PSG : Pourquoi ne pas avoir imité Neymar ? Al-Khelaifi furieux

Deux jours après la défaite à Dortmund (2-1) en Ligue des Champions, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont fêté un triple anniversaire dont les images circulent sur les réseaux sociaux. Sans surprise, cela n’a pas plu à leurs supérieurs.

Malgré le coup de gueule de son directeur sportif Leonardo, il faut croire que le Paris Saint-Germain adore les polémiques. On ne parle pas de l’aspect sportif et de la défaite contre le Borussia Dortmund. Le revers est évidemment gênant mais n’a rien de scandaleux. Le problème, c’est que plusieurs petites « affaires » accompagnent cette déception.

On peut citer les reproches de Neymar à sa direction, l’incroyable aveu de Thomas Meunier ou les insultes du frère de Presnel Kimpembe envers l’entraîneur Thomas Tuchel. C’était déjà largement suffisant, mais les Parisiens en ont rajouté une couche. En effet, Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria ont fêté ensemble leurs anniversaires respectifs lors d’une grande fête dans la capitale jeudi, soit deux jours après le huitième de finale aller de la Ligue des Champions perdu en Allemagne.

L'exemple Neymar

Autant dire que les vidéos et photos qui circulent sur les réseaux sociaux, où l’on aperçoit notamment Neymar, Kylian Mbappé et Keylor Navas, ne plaisent pas aux supporters parisiens. Et encore moins à la direction ! Car selon les informations de RMC, le club francilien n’en veut pas à ses joueurs pour la fête. Les dirigeants regrettent plutôt la publication des images sur la toile qui donnent forcément une mauvaise image du club. Le PSG aurait préféré que le trio imite Neymar qui, pour son récent anniversaire, avait interdit les téléphones portables. Pour une fois que le Brésilien donne l’exemple…