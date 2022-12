PSG : Pour le Réveillon, elle vient remonter le moral de Neymar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar Jr ne sera pas de la partie face au RC Lens ce dimanche en Ligue 1. Le Brésilien, suspendu, aura donc le loisir de profiter un peu plus de la soirée du nouvel an.

Le retour de Neymar sur les pelouses de Ligue 1 ne s'est pas passé de la manière prévue. En effet, le Brésilien a écopé d'un carton rouge après deux cartons jaunes reçus en l'espace de quelques secondes. L'ancien joueur du Barça sera donc suspendu pour le déplacement du PSG à Lens ce dimanche. Si ses coéquipiers ne pourront pas se lâcher ce samedi, soir de la Saint-Sylvestre, Neymar aura lui plus de liberté. Et cette soirée du nouvel an, la star brésilienne ne la passera pas seule. Selon quelques indiscrétions, Neymar sera même très bien accompagné.

Neymar pas seul pour le nouvel an

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JÉSSICA TURINI 🇧🇷 (@jessica.turini)

Neymar et sa vie privée font souvent les gros titres en France mais aussi au Brésil. Ses moindres faits et gestes sont épiés. A l'approche de la soirée du nouvel an, la presse brésilienne veille au grain. Selon Folha, le joueur du PSG aura la chance de profiter de la compagnie de Jessica Turini, célèbre influenceuse et mannequin brésilien. La jeune femme de 30 ans a publié sur ses réseaux sociaux des clichés d'elle arrivant à Paris ces dernières heures. Il n'en fallait pas plus pour faire dire au média brésilien qu'elle filerait chez Neymar pour le nouvel an, elle qui était déjà aller voir le footballeur en août dernier dans sa demeure en région parisienne.

D'ailleurs, Jessica Turini était aussi présente au Qatar à certaines rencontres pour accompagner les joueurs du Brésil. Difficile de connaître la teneur de la relation entre Neymar et l'influenceuse mais elle devrait certainement trouver les mots pour lui remonter le moral après que la star ait écopé d'un carton rouge face à Strasbourg mercredi soir. Un carton rouge qui avait passablement énervé Neymar, fâché et qui a quitté le Parc des Princes avant la fin de la rencontre.