PSG : Pour gagner la LDC, il faut défendre, même Neymar l'a compris

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Très heureux aux côtés de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Neymar a de très grandes ambitions pour la deuxième partie de saison.

Cette année, le club de la capitale ne réalisera pas un sans-faute sur la scène nationale, puisque le PSG a d'ores et déjà été éliminé de la Coupe de la Ligue par Guingamp. Mais qu'importe, vu que Paris échangerait volontiers un trophée français contre une très grande performance en Ligue des Champions. Avec son attaque de folie, et malgré un entrejeu en perte de vitesse, la formation francilienne fait clairement figure d'outsider en C1. Un statut que Neymar ne contredira pas, lui qui ambitionne bien entendu d'aller sur le toit de l'Europe, comme il l'a déjà fait avec le Barça en 2015.

« L'objectif est de tout gagner. Surtout la Ligue des Champions, car c'est le rêve de tous les joueurs. On est conscient que c'est très difficile, mais notre équipe peut y arriver. On a des joueurs de grande qualité, du coup on peut se permettre de viser haut. On est sur la bonne voie. On a un grand match devant nous. Ce sera un très bon match pour ceux qui aiment le foot, et on est heureux d'affronter les grandes équipes. Ce qu'il faut pour gagner la C1 ? Pas facile à dire... Il faut grandir au moment juste de la compétition, et le moment juste c'est maintenant avec les matchs à élimination directe. Alors, il faut que tout le monde soit bien préparé, uni, bien sur le plan physique pour non seulement attaquer, mais aussi défendre, ce qui est le plus important... », a expliqué le Ney dans une interview pour le Canal Football Club. Après une phase de poules réussie, le PSG devra répondre présent dès le mois de février contre Manchester United, pour ne pas revivre une nouvelle désillusion dès les huitièmes, un an après l'échec contre le Real et deux saisons après la remontada face à Barcelone.