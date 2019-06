PSG : Porto cible Buffon pour succéder à Iker Casillas !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Victime d’un infarctus le mois dernier, Iker Casillas va être éloigné des terrains un long moment.

Fort logiquement, le recrutement d’un gardien de but est donc devenu la priorité du FC Porto sur le marché des transferts. Et tandis que le nom d’Anthony Lopes a longtemps circulé, il semblerait que d’autres pistes soient creusées par l’état-major portugais. L’une d’entre elles est totalement inattendue puisque, selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon est activement pisté par le FC Porto.

Le gardien du Paris Saint-Germain, dont le contrat expirera officiellement le 30 juin prochain, a d’ores et déjà prévenu qu’il souhaitait poursuivre sa carrière. Et dans un club compétitif, si possible. Avec le FC Porto, directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, il serait servi. Reste à voir si du côté des dirigeants portugais, cette piste fait totalement l’unanimité. Elle permettrait en tout cas de remplacer une légende vivante par une autre dans les cages. De quoi faire fantasmer les supporters…