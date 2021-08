PSG : Paul Pogba verrouillé même en 2022 ?

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le feuilleton Paul Pogba touche à sa fin, au moins pour cet été. Le milieu de terrain français reste une saison de plus avec Manchester United. Au minimum.

Depuis des mois, l’hypothèse d’un départ de Paul Pogba prenait de l’ampleur. Un joueur de cette trempe à un an du terme de son contrat attire forcément les convoitises des plus gros clubs européens. Le Real Madrid, qui semblait avoir la préférence du joueur, et le PSG étaient les clubs les mieux placés pour l’accueillir. Mais Manchester United n’a pas craqué. L’international français ne partira pas cet été, assure le boss du mercato Fabrizio Romano, qui précise qu’il n’y a jamais eu de doutes. En conférence de presse avant le déplacement à Southampton ce dimanche, Ole Gunnar Solskjaer a confirmé et même fait une révélation.

Pogba négocie avec Man United

« Oui, je m’attends à ce que Paul Pogba soit encore chez nous le 1er septembre. Il y a des négociations avec les représentants de Paul et le club. Moi et Paul travaillons ensemble au quotidien ici et essayons de nous améliorer, d’améliorer l’équipe et de prendre du plaisir », a déclaré l’entraîneur des Red Devils. Paul Pogba n’est donc pas fermé à une prolongation de contrat à Manchester United. Il faut dire que le géant de Premier League construit une équipe extrêmement intéressante, qui pourrait peut-être lui permettre de reconquérir le titre en Premier League. Jadon Sancho et Raphaël Varane, pour le plus grand bonheur de Paul Pogba, ont rejoint Old Trafford. Une information d’ESPN révélait même cette semaine que Manchester United rêvait de Kylian Mbappé. Les ambitions sont de retour et dans ce contexte, il ne serait pas surprenant que Paul Pogba prolonge l’aventure en Angleterre. Surtout qu’on ne doute pas de la capacité de son fameux agent, Mino Raiola, à lui négocier un nouveau contrat d’envergure.