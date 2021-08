PSG : Mbappé hésite, Manchester United fonce

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que la situation de Kylian Mbappé commence à réellement poser problème au sein du Paris Saint-Germain, les grands clubs européens affluent dans ce dossier, et notamment Manchester United…

Tous les suiveurs du club de la capitale le savent : Kylian Mbappé ne veut pas prolonger son contrat au PSG. Si rien ne dit qu’il ne changera pas d’avis en cours de saison, le champion du monde a donc de grandes chances de partir libre en 2022. Et même avant si le Real Madrid dégaine bien une offre de 150 millions d’euros pour racheter sa dernière année de contrat ? Pas sûr, sachant que Mbappé aurait dit à Mauricio Pochettino sa volonté de jouer cet exercice 2021-2022 au PSG, aux côtés de Messi ou Neymar.

Par contre, la donne devrait donc être différente l’année prochaine. Et la bataille pour Mbappé s’annonce d’ores et déjà tendue. Car si le Real fait figure de courtisan numéro un depuis de nombreuses années, les autres grands clubs européens n'hésiteront pas non plus à tenter leur chance. Ce qui sera notamment le cas de Manchester United.

MU veut aussi Mbappé !

Histoire de former la meilleure équipe possible, après avoir déjà recruté Jadon Sancho ou Raphaël Varane pour plus de 120 millions d’euros cet été, les Red Devils s’intéressent effectivement à Mbappé. Selon ESPN, Ole Gunnar Solskjær rêve du champion du monde pour compenser le futur départ d’Edinson Cavani, l’ancien coéquipier de Mbappé étant sur le départ pour 2022. Un dossier difficile, mais que MU va quand même tenter : « United est conscient de l'intérêt de longue date de Madrid pour Mbappé. Un passage en Premier League est plus improbable qu’un départ en Liga pour Mbappé. Surtout que Mbappe considère le Real comme son option préférée ».

Également lié à Liverpool, l’attaquant de 22 ans aura donc l’embarras du choix, même si les clubs capables de l'accueillir après le PSG se comptent sur les doigts d’une main. Concernant Manchester, si la piste menant à Mbappé venait à ne pas aboutir, les noms d’Erling Haaland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham) et Lautaro Martinez (Inter Milan) sont aussi évoqués. Pas mal comme lot de consolation...