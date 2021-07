PSG : Pogba et Paris, accord imminent !

Dans : PSG.

Déterminé à frapper fort durant ce mercato estival, le PSG est en discussions très avancées avec l’entourage de Paul Pogba.

Après s’être offert Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum et Donnarumma, le Paris Saint-Germain vise Paul Pogba. Et visiblement, les négociations avancent très bien pour la venue de l’international tricolore puisque Canal-Supporters affirme ce mardi qu’un accord est proche d’être trouvé entre l’entourage de Paul Pogba et les dirigeants du PSG. Après avoir considéré Paris comme une option parmi tant d’autres pour son avenir, le champion du monde 2018 fait maintenant du PSG sa priorité, convaincu par l’envergure du projet sportif et du mercato réalisé par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Financièrement, l’offre de Paris est également très attractive, ce qui pèse dans le choix de Paul Pogba.

Manchester United réclame 80 ME

Le vice-champion de France en titre propose à Paul Pogba d’être le troisième joueur le mieux payé de l’effectif juste derrière Neymar et Kylian Mbappé. Le plus dur va maintenant commencer pour le PSG, à savoir trouver un accord avec Manchester United pour le transfert de Paul Pogba. Malgré la situation contractuelle du Français, libre en juin 2022, les Red Devils n’ont aucunement l’intention de céder à la panique en bradant leur star. Et pour preuve, le média pro-PSG affirme que Manchester United réclame entre 70 et 80 ME bonus compris pour Paul Pogba. Cette somme n’effraie pas les dirigeants parisiens, qui ont cependant fait savoir au milieu de terrain de l’Equipe de France qu’ils devaient dégraisser avant de pouvoir conclure le transfert. Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Rafinha ne seront pas retenus en cas de proposition afin de faire de la place au milieu de terrain tandis que Marco Verratti et Idrissa Gueye font partie des plans de Mauricio Pochettino pour la saison à venir.