PSG : Pogba, coup de tonnerre ou intox ?

Convoité par le Paris Saint-Germain, Paul Pogba ne serait finalement pas emballé par l’idée de rejoindre le vice-champion de France. Le milieu sous contrat jusqu’en 2022 préférerait pour le moment rester à Manchester United.

Compte tenu du recrutement XXL du Paris Saint-Germain cet été, les joueurs à avoir repoussé les avances du directeur sportif Leonardo ne sont sûrement pas nombreux. En tout cas, Paul Pogba ferait partie de la liste. Selon les informations de The Athletic, le milieu de terrain de Manchester United ne serait pas emballé par la perspective de rejoindre le club de la capitale contrairement à ce que des sources françaises avaient affirmé récemment. Le média anglais n’évoque pas l’attachement de sa famille à l’Olympique de Marseille. Mais plutôt un simple choix sportif et une préférence pour les Red Devils.

Pogba convaincu par Solskjaer ?

Si cette tendance se confirme, son choix serait assez étonnant dans la mesure où Paul Pogba vient d’entamer la dernière année de son contrat. A croire que les efforts de son agent Mino Raiola pour l’éloigner de Manchester ne sont pas efficaces. Peut-être parce que le club mancunien fait son maximum pour convaincre le Français de prolonger son bail. On apprend par exemple ce week-end que le manager Ole Gunnar Solskjaer va mettre en place une équipe plus offensive la saison prochaine, probablement avec l’international tricolore de retour à un poste de relayeur, et surtout dans le onze de départ.

Difficile de dire si les Mancuniens sont parvenus à convaincre leur milieu de terrain. Ou si ce dernier attend simplement la fin de son contrat pour partir libre l’année prochaine, choisir sa future destination et toucher une prime à la signature. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain ne semble pas faire partie de ses plans d’avenir. Ce qui pourrait inciter les Parisiens à se rabattre sur une alternative comme le jeune Rennais Eduardo Camavinga, lui aussi à un an de la fin de son engagement.