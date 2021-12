PSG : Pochettino viré, le pari est lancé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le calme est un peu revenu autour de Mauricio Pochettino après la nette victoire en Ligue des champions. Mais l'entraîneur du PSG semble toujours sur un siège éjectable.

Soumis à de vives critiques depuis plusieurs semaines, l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain ne rejoindra pas Manchester United d’ici la fin de saison, les Red Devils ayant trouvé un coach intérimaire. Mais cela n’empêche pas certains de croire que du côté de Doha on va déclencher le plan rouge et limoger Mauricio Pochettino si Zinedine Zidane donne son accord pour rejoindre le club de la capitale. Grâce à une victoire contre Bruges qui a été sans bavure, le technicien argentin s’est donné un peu d’air, au moins jusqu’à la réception de l’AS Monaco dimanche soir au Parc des Princes. Face à une formation qui n’a pas réussi au PSG la saison passée, l’entraîneur sait qu’il sera encore une fois attendu et qu’un autre résultat qu’une victoire sera encore une fois l’occasion de laisser planer le doute sur son avenir parisien.

Pochettini va sauter, RTL lance la cote

Jean Casteix vient au secours de Mauricio Pochettino en annonçant la fermeture des discothèques #PSG — Florian Gazan (@flogazan) December 6, 2021

Sur RTL, Florian Gazan est lui d’ores et déjà convaincu que le coach argentin du PSG va sauter avant la 38e journée du championnat de Ligue 1. « Je vous parie que Mauricio Pochettino, son entraineur, ne finira pas la saison. Alors oui, l’entraineur argentin est en tête du championnat avec 11 points d’avance sur le second. Oui, il est qualifié pour la suite de la Ligue des champions, mais avec le plus mauvais ratio de victoires pour un entraineur du PSG ayant disputé minimum 10 matchs : 36,4% alors que Laurent Blanc, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel était autour de 60%. Oui, Paris a un gros mental puisqu’il a gagné 16 points cette saison en Ligue 1 après avoir été mené au score, record d’Europe. Mais au niveau du jeu, c’est le néant. Le jeu du PSG progresse malheureusement beaucoup moins vite que le virus omicron. C’est pas le Covid là, c’est le vide tout court (...) Mais pour Mauricio Pochettino, il n'y a pas à paniquer. « Je suis confiant, je sais qu’après la tempête viendra le beau temps », a-t-il assuré cette semaine. Mais si le PSG est éliminé dès les 8es de la Ligue des champions, il y aura un gros avis de tempête », prévient le journaliste, qui ne croit pas au Père Noël pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Pour l'instant, c'est le calme plat du côté du Parc des Princes et de Doha, mais nul doute qu'une contre-performance face à l'AS Monaco pourrait mettre le feu au au poudre, le PSG restant sur deux nuls en Ligue 1 (Nice et Lens) avec des prestations assez ennuyeuses, pour ne pas dire insipides. Mauricio Pochettino doit le savoir.