PSG : Pochettino s'adresse directement aux Ultras

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant des retrouvailles qui s'annoncent encore une fois tendues avec le Parc des Princes, Mauricio Pochettino a tenté d'adresser un message aux supporters les plus virulents du PSG.

Il y a deux semaines, et juste avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a quitté la Ligue 1 sur une impression désastreuse, la déroute à Monaco laissant un goût amer dans la bouche des supporters du club de la capitale, déjà sous le choc de l’élimination en Ligue des champions. A Louis II, les joueurs de Mauricio Pochettino avaient laissé leur honneur dans les vestiaires, et cela s’est vu, provoquant une certaine désolation. Le temps a fait un peu son œuvre, mais à priori le Collectif Ultras Paris n’a toujours pas digéré et va démontrer dimanche soir lors de la réception du FC Lorient au Parc des Princes que rien n’est pardonné. Avant ce choc, l’entraîneur du PSG a reconnu que l’impact de ces deux défaites avait été violent chez les joueurs, mais qu’il fallait désormais finir la saison, et si possible en y associant de manière positive les supporters parisiens.

Pochettino lance un appel aux supporters du PSG

Retour sur le passage de Mauricio Pochettino dans notre studio https://t.co/1DL7waZXZY avant #PSGFCL 🎙 pic.twitter.com/z8036wtGXk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2022

Mauricio Pochettino a reconnu qu’il avait senti que son groupe allait mieux au retour de la trêve internationale, mais que le bonheur ne sera total que si tout le monde s’y retrouve, y compris le Parc. « L’équipe va beaucoup mieux. Il y a eu de la tristesse et de l’amertume après le Real Madrid et Monaco, mais on a retrouvé un groupe avec de bonnes sensations. Désormais, on doit se focaliser sur le dixième titre de champion de France. Au-delà de la déception qu’il peut y avoir par rapport à l’élimination en Ligue des champions, c’est le moment de se rassembler autour de cet objectif, on a besoin de nos meilleurs joueurs et du soutien de l’ensemble du club. Avec le soutien des supporters, ce sera plus facile de gagner nos matches. C’est le moment de laisser de côté les mauvais sentiments, sans oublier ce qui s’est passé », a expliqué l’entraîneur, conscient que le Virage Auteuil risque de ne pas oublier si vite que cela les deux récentes catastrophes sportives.