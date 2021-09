PSG : Pochettino préfère Navas, Donnarumma enrage !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sans surprise, Mauricio Pochettino a aligné Keylor Navas plutôt que Gianluigi Donnarumma dans les buts du Paris Saint-Germain lors des premiers matchs de Ligue 1.

Le choix de l’entraîneur argentin de Paris est facilement justifiable puisque Keylor Navas a effectué l’intégralité de la préparation avec le PSG au contraire de Gianluigi Donnarumma, qui a logiquement bénéficié de vacances après sa victoire à l’Euro avec l’Italie. En conférence de presse, Mauricio Pochettino ne cesse de répéter qu’il n’y a pas de n°1 et de n°2, mais qu’il allait décider avant chaque match qui de Keylor Navas ou de Gianluigi Donnarumma est le plus en forme. Un système qui a ses limites et qui provoque déjà quelques frustrations chez l’ex-gardien de l’AC Milan à en croire les informations obtenues par Don Balon en Espagne.

Pochettino a l'intention de lancer Donnarumma

Le média affirme que Gianluigi Donnarumma vit très mal son début de saison sur le banc avec le Paris Saint-Germain. Il faut dire que du haut de ses 22 ans, le champion d’Europe est confronté à un problème inédit dans sa carrière. Propulsé très jeune dans les buts de l’AC Milan, il a battu tous les records de précocité et a été habitué à être considéré comme le plus fort très tôt. Que le gardien italien se rassure, cette situation ne devrait toutefois pas durer éternellement. En effet, le média espagnol croit savoir que Mauricio Pochettino a bien l’intention de procéder à un passage de flambeau au cours de la saison entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Mais l’ex-entraîneur de Tottenham ne veut pas donner l’impression de se débarrasser du Costaricien comme d’une vieille chaussette après les prestations XXL de ce dernier en Ligue des Champions lors des deux dernières saisons. Lorsqu’il aura sa chance, Gianluigi Donnarumma ne devra pas se rater. Car la moindre boulette de sa part sera guettée…