PSG : Pochettino, Leonardo brise le silence

Alors que les rumeurs de départ Mauricio Pochettino prennent de l’ampleur depuis plusieurs jours, Leonardo a enfin pris la parole pour mettre les choses au clair.

Dès le début de l’année 2021, Mauricio Pochettino s’installait sur le banc du PSG. Une demi-finale de Ligue des champions, une coupe de France et une deuxième place en Ligue 1 plus tard, l’entraîneur argentin veut déjà claquer la porte. La folle rumeur s’est propagée d’abord avec l’hypothèse d’un retour à Tottenham. Mais Daniel Levy aurait finalement déjà trouvé son bonheur en la personne d’Antonio Conte, libre après son départ de l’Inter. Le rêve de Mauricio Pochettino, le Real Madrid, ne deviendra pas réalité tout de suite non plus car Carlo Ancelotti a effectué son grand retour cette semaine. Des portes se sont fermées pour l’ancien joueur du PSG, pourtant toujours désireux de changer d’air. Leonardo n’avait plus le choix, il est sorti du silence pour France Football.

Pochettino reste, Leonardo l’assure

Pour le directeur sportif du PSG, tout va pour le mieux entre lui et son entraîneur. «Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail», a assuré Leonardo. Le Brésilien assure que Pochettino, lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023, ne quittera pas le navire, six mois après son arrivée. Leonardo travaille même en étroite collaboration avec Mauricio Pochettino, toujours autant impliqué, pour combler les trous dans l’effectif. Mais il n’est pas certain que les rumeurs s’éteignent, tant que le principal intéressé n’aura pas démenti lui-même…