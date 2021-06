PSG : Le dossier Pochettino tourne au délire

Dans : PSG.

Au coeur de nombreuses rumeurs sur son avenir, Mauricio Pochettino ne sera pas le prochain entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti ayant été nommé cette semaine, ni celui de Tottenham.

Les Spurs avancent avec Antonio Conte, qui a claqué la porte de l’Inter Milan, et a déjà eu une expérience en Premier League, du côté de Chelsea. La piste menant à l’entraîneur du PSG est donc d’ores et déjà secondaire, ce qui devrait éviter un été compliqué pour Paris à ce poste. Mais il n’en est rien avec les révélations étonnante de la Repubblica ce jeudi. Le quotidien italien affirme que Pochettino a fait un énorme forcing pour rejoindre Tottenham ces derniers jours, sans parvenir à convaincre Daniel Levy, intéressé mais pas forcément prêt à se battre avec le PSG alors qu’Antonio Conte arriverait par exemple libre. Malgré cela, l’ancien défenseur du club de la capitale française est toujours désireux de changer d’air, et notamment de tout plaquer au PSG. Pour lui, le vestiaire serait tout simplement intenable, avec des clans et le manque d’appui de la direction pour régler les problèmes.

« Le vestiaire du PSG commence à lui enlever de la sérénité : flagellé de guerres intestines et des clans qui l’ont toujours divisé. C’est devenu un endroit où l’entraîneur ne veut plus être, il n’y est plus heureux. C’est pourquoi il a demandé à revenir dans un club où il se sent bien », a fait savoir La Repubblica, pour qui Pochettino est prêt à s’entendre avec Leonardo pour… partir du PSG, sans même avoir l’assurance de retrouver un poste directement. La situation a de quoi devenir pesante à Paris, surtout que Mauricio Pochettino se mure dans le silence depuis une semaine désormais. Mais le fait que les pistes menant au Real Madrid et à Tottenham disparaissent, va forcément faire bouger les choses dans ce que l’on peut appeler désormais le dossier Pochettino.