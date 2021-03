PSG : Pochettino imite Tuchel et se blesse à l'entraînement

Dans : PSG.

L'an dernier, lors du Final 8, Thomas Tuchel avait dirigé le PSG assis sur une glacière en raison d'une blessure à la cheville. Ce samedi, Mauricio Pochettino a également eu un pépin physique.

S’il y a pire que la vie d’entraîneur du Paris Saint-Germain, une sorte de malédiction semble s’être installée pour ceux qui dirigent le club de la capitale. On s’en souvient, l’an dernier, Thomas Tuchel s’était sérieusement blessé à la cheville gauche (entorse et fracture) et le technicien allemand avait fini la saison avec des béquilles, notamment lors du Final 8 au Portugal. Même si le PSG n’en est pas encore là en Ligue des champions, et si Mauricio Pochettino n’a pas encore besoin de marcher avec des béquilles, le coach argentin de Paris a également été victime d’un pépin physique lors de l’entraînement qui avait lieu ce samedi au Camp des Loges, à la veille de la réception du FC Nantes au Parc des Princes.

Pochettino c'est Tuchel sans les béquilles

A priori, Mauricio Pochettino est moins gravement touché à la cheville que son prédécesseur, mais il avait tout de même du mal à marcher en quittant le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, cela ne remet pas en cause la présence de l’ancien entraîneur de Tottenham pour la rencontre de dimanche en Ligue 1, Pochettino souffrant à priori d'une légère entorse. A ce rythme-là, le staff médical du PSG aura autant de boulot avec les joueurs qu'avec les entraîneurs.