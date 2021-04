PSG : Pochettino face à Guardiola, qui prendra sa leçon ?

Dans : PSG.

Le PSG affrontera le Manchester City de Pep Guardiola en demi-finales de la Ligue des Champions. Une double confrontation qui fait saliver Stéphane Bitton, consultant pour France Bleu Paris.

Après avoir buté de nombreuses saisons au stade des quarts voir des huitièmes de finale, le PSG s'apprête à vivre sa deuxième demi-finale de Ligue des Champions consécutive. Et si le Final 8 de l'an passé donne du grain à moudre aux détracteurs, le parcours parisien cette saison n'a rien de contestable. Après avoir sorti le Barça, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont réalisé l'exploit en éliminant le Bayern Munich, favori à la victoire finale. Pour connaître une deuxième finale en deux ans, le PSG devra sortir l'ogre Manchester City, impressionnant depuis plusieurs mois maintenant et quasiment déjà assuré du titre en Premier League. Cette opposition sera également l'occasion de retrouvailles entre Pep Guardiola et Mauricio Pochettino, qui s'étaient affrontés lors d'une double confrontation épique en 2019, finalement remportée par Tottenham.

Au micro de France Bleu Paris, Stéphane Bitton s'est montré enthousiaste à l'idée du duel entre les deux entraîneurs.« C’est un bon tirage oui parce que c’est une équipe qui ressemble au PSG. Dans son histoire – c’est aussi une équipe qui prend ses fonds aux Émirats – qui est joueuse. Ce combat entre Pochettino et Guardiola ça va être très intéressant et franchement ça reste très ouvert et donc le PSG a toutes les chances de pouvoir se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions » a déclaré le journaliste.

Le PSG a toutes ses chances

Après avoir enchaîné le Barça et le Bayern, le PSG aborde forcément la suite avec une énorme confiance. Avec un équilibre retrouvé grâce à notamment un excellent Idrissa Gueye, les Parisiens ont toutes les cartes en main pour enfin remporter la Ligue des Champions. « Le PSG a une chance sur quatre de remporter la finale de la Ligue des Champions et une chance sur deux d’aller en finale. Donc Paris ne doit avoir peur de personne mais doit respecter tout le monde. Paris a des raisons d’y croire. Paris a montré qu’il avait tout les ingrédients pour aller au bout et soulever enfin la Ligue des Champions. Paris coche toutes les cases, solidarité, abnégation, tâches défensives enfin prise en compte par tout le monde, concentration, du génie. Finalement, quand on regarde bien cette équipe du PSG, elle répond à tous ces fameux critères : pas de grande équipe sans grand gardien, une défense centrale qui tient la route, un milieu équilibré avec Gueye qui a été énorme à l’aller et au retour contre le Bayern. C’est enfin le milieu défensif que le PSG cherchait et avait besoin. Enfin en attaque avec les trois fantastiques au pied magique » a conclu le chroniqueur. Mais avant le choc face à City, le PSG doit rester concentré sur la lutte pour le titre en Ligue 1, où un match capital l'attend dimanche face à l'AS Saint-Etienne.