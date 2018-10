PSG : Mbappé a choqué tout le monde au PSG... même Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un quadruplé dimanche soir contre Lyon (5-0), Kylian Mbappé a crevé l’écran, écœurant véritablement la défense rhodanienne et son gardien Anthony Lopes. Egalement auteur d’un match XXL contre les hommes de Bruno Genesio, Neymar ne pouvait que s’incliner devant la performance de l’international français, lequel est un « phénomène, un crack » selon le Brésilien, qui a rendu un bel hommage à son partenaire à l’issue de la rencontre. Le champion du monde 2018 appréciera ces mots de celui qu’il considère comme le « leader » du Paris Saint-Germain.

« On savait avant ce match qu’on avait une grande équipe, on progresse de match en match. Je suis très heureux pour Mbappé. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités et qui assume ses responsabilités. Il y a de l’amitié entre nous, j’espère l’aider encore souvent à réussir des matches comme celui de ce soir. C’est un phénomène, un crack. Kylian est un leader technique que le groupe respecte. Quand il parle on l’écoute, peu importe s’il a 19 ans. Je tiens à le féliciter. J’espère qu’il va continuer comme ça pendant plusieurs années parce que le football va le remercier » a expliqué le n°10 du PSG, dont l’entente avec Kylian Mbappé a véritablement fait exploser la défense lyonnaise dimanche soir. Les supporters du PSG en redemandent…