Man City défiera le PSG pour une place en finale !

Dans : Ligue des Champions.

Ligue des champions - 1/4 de finale retour

Signal Iduna Park

Manchester City bat Borussia Dortmund : 2 à 1 (score aller 2-1)

Buts : Bellingham (15e) pour Dortmund; Mahrez (55e sp), Foden (75e) pour Manchester City

La formation de Pep Guardiola s'est imposée (1-2) à Dortmund et défiera le PSG pour une place en finale de la Ligue des champions.

Manchester City a enfin vaincu sa malédiction, car la formation anglaise courait depuis plusieurs saisons derrière une place dans le dernier carré de la C1. L'an dernier, c'est Lyon qui avait stoppé l'élan des Citizens. Mais cette fois, Pep Guardiola tient sa demi-finale, et ce sera contre le Paris Saint-Germain. Pourtant les choses avaient mal débuté pour Manchester, puisque le très jeune milieu anglais, Bellingham (17 ans) avait ouvert le score pour Dortmund, un but qui permettait à Dortmund d'être virtuelement qualifié. Mais le leader de Premier League ne s'affolait pas et prenait le match à son compte.

Il fallait toutefois un penalty, consécutif à une main un peu stupide de Can, pour permette à Mahrez de ramener Manchester City à hauteur (1-1, 55e), puisque c'est Foden qui donnait l'avantage aux siens (1-2, 75e). Avec ce score, le même qu'à l'aller, les Citizens pouvaient gérer tranquillement la suite et la fin de cette rencontre. Le Paris Saint-Germain recevra donc Pep Guardiola et son équipe le 27 ou le 28 avril au Princes, avec un déplacement à l'Etihad le 4 ou le 5 mai.