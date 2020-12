PSG : Pochettino et Messi à Paris, l'Espagne confirme !

Dans : PSG.

En attendant l’officialisation du licenciement de Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain connaît déjà l’identité de son prochain entraîneur. Il devrait s’agir de l’Argentin Mauricio Pochettino, un choix influencé par la piste Lionel Messi.

Finaliste de la Ligue des Champions en 2019 avec Tottenham, Mauricio Pochettino va débarquer au Paris Saint-Germain avec un sacré CV. L’ancien défenseur central du club de la capitale est reconnu pour son travail chez les Spurs mais aussi à l’Espanyol Barcelone. Il n’empêche que son dossier n’était pas forcément prioritaire pour le directeur sportif Leonardo, davantage intéressé par un profil à l’italienne comme celui de Massimiliano Allegri. Il se murmure que la nomination de l’Argentin vient plutôt du Qatar, qui avait peut-être une idée derrière la tête en prenant cette décision. En effet, le quotidien espagnol Marca croit savoir que les propriétaires du champion de France ont surtout pensé à Lionel Messi.

On sait que le Paris Saint-Germain rêve d’attirer l’attaquant bientôt en fin de contrat au FC Barcelone, et dès vendredi Le Parisien avait dévoilé ce possible coup double signé par l'Emir du Qatar. Et pour atteindre leur objectif, l’arrivée d’un compatriote sur le banc, qui plus est passé par les Newell’s Old Boys comme « La Pulga », ne peut représenter qu’un atout supplémentaire. Il faut effectivement rappeler que les Parisiens ont d’autres arguments pour séduire le sextuple Ballon d’Or. Sur le plan financier tout d’abord, l’actuel troisième de Ligue 1 est l’un des rares clubs capables de lui offrir un salaire à la hauteur de ses attentes. Et bien évidemment, le pensionnaire du Parc des Princes possède dans son effectif un certain Neymar, ami de Messi depuis leurs années au Barça. Les pièces du puzzle semblent se mettre en place pour ce qui serait le transfert du siècle, à savoir celui du sextuple Ballon d'Or, Lionel Messi au PSG.