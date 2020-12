PSG : Pochettino avant Messi, le Qatar est en feu !

Dans : PSG.

En décidant de ne pas attendre pour nommer Mauricio Pochettino comme entraîneur du Paris Saint-Germain, le Qatar envoie aussi un signal fort à Lionel Messi.

Et si le départ de Thomas Tuchel au lendemain de la dernière journée de Championnat ne devait rien au hasard, mais était au contraire un coup prévu par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi avec l’aval de l’Emir du Qatar ? Et si Mauricio Pochettino était un choix déjà acté depuis plusieurs mois par le PSG juste pour préparer le plus gros transfert de l’histoire du football ? En ce jour de Noël, les supporters du Paris Saint-Germain assistent peut-être au premier acte d’une incroyable opération qui permettrait au club de la capitale de s’offrir Lionel Messi l’été prochain au mercato lorsque la star argentine du FC Barcelone sera libre. Si ce scénario a déjà été échafaudé en Espagne, Le Parisien n’est pas loin de penser la même concernant la rapidité avec laquelle Thomas Tuchel a été débarqué, la signature de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur n’étant plus qu’une affaire de communication.

Le quotidien francilien est désormais intimement persuadé que quelque chose se trame entre Lionel Messi et le PSG, et que Mauricio Pochettino y sera pour quelque chose. « C'est un secret de polichinelle : le PSG rêve de Messi, un rêve partagé de Doha à Paris, les deux lieux où tout se décide concernant le club. La chance historique d'attirer le sextuple vainqueur du Ballon d'or, en fin de contrat en juin prochain et donc libre de tout transfert, suscite le fantasme de l'émir du Qatar, propriétaire du PSG et qui aime tout ce qui brille (...) Une manière d'essayer passe par Mauricio Pochettino. C'est une hypothèse qui prend de l'épaisseur ces dernières heures dans la galaxie PSG, où le vrai du faux se démêle toujours difficilement mais plus sûrement avec le temps », explique Dominique Sévérac, qui rappelle que le futur entraîneur argentin et son compatriote barcelonais ont de nombreux points communs. Et l’été dernier, lorsque Quique Setien a été viré par le Barça, Lionel Messi avait milité en vain pour la venue de Mauricio Pochettino avant d’assister impuissant à al signature de Ronald Koeman. Une décision qui avait provoqué sa colère et son annonce d'un départ, raté, de Barcelone. Un an plus tard, c'est le Paris Saint-Germain qui pourrait réunir ce duo au Parc des Princes.