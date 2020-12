Barça : Une surprise XXL signée Messi au mercato ?

Dans : PSG.

Du haut de ses 33 ans, Lionel Messi sera libre de tout contrat à l’issue de la saison et a de grandes chances de quitter le FC Barcelone.

L’international argentin avait fait des pieds et des mains pour quitter le Barça l’été dernier, mais Josep Maria Bartomeu l’avait bloqué. En juin prochain, la donne sera différente puisque La Pulga sera libre et aura donc le luxe de s’engager dans le club de son choix. Manchester City, la MLS ou encore le Paris Saint-Germain sont des destinations possibles pour le capitaine emblématique du FC Barcelone, qui devrait en dire plus au sujet de son avenir dans une interview diffusée dimanche sur la Sexta. Sur une émission de radio espagnole, le journaliste ayant réalisé cet entretien, à savoir Jordi Evole, a livré quelques indices sur les déclarations de Lionel Messi.

Et visiblement, une surprise n’est pas à exclure. « Il m'a parlé de projets très précis pour son avenir. Il m'a dit comment il voulait finir et cela m'a surpris. L’Inter Miami de David Beckham ? Tu vises très bien » a notamment lâché le journaliste, répondant à l’un de ses confrères l’interrogeant sur la possibilité de voir Lionel Messi poser ses valises aux Etats-Unis dès la saison prochaine. Reste maintenant à voir ce que réserve aux fans du FC Barcelone l’interview de Lionel Messi qui sera diffusée dimanche prochain en Espagne. De toute évidence, les dirigeants et les supporters du Paris Saint-Germain tendront également l’oreille, alors que Neymar a fait savoir après la victoire du PSG contre Manchester United que son désir était de rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Après cela, Daniel Riolo avait vendu la mèche en indiquant avec certitude que le Ballon d’Or allait rejoindre Paris l’été prochain…