PSG : Pochettino déjà fan de Neymar

Dans : PSG.

Aux commandes du PSG depuis le mois de janvier, Mauricio Pochettino a découvert Neymar. Et l'entraîneur du Paris SG apprécie le comportement de la star brésilienne.

En succédant à Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino savait qu’il allait devoir gérer une star du football mondial en la personne de Neymar, ce que le technicien argentin n’avait pas encore eu à faire, malgré la qualité de ses joueurs, notamment à Tottenham. Mais, même s’il n’a pas encore énormément été en mesure de compter sportivement sur l’ancien joueur du Barça, blessé à deux reprises, Pochettino est déjà sous le charme de Neymar. Que ce soit dans son rôle au sein du vestiaire, ou même sa personnalité, l’entraîneur du PSG estime que le Brésilien apporte énormément au club de la capitale.

Se confiant dans Le Parisien, Mauricio Pochettino n’a que du bien à dire sur Neymar. « Quand nous (Ndlr : son staff et lui) sommes arrivés, Neymar était blessé. Ensuite, il se reblesse contre Caen. Il n’a pas encore pu apporter beaucoup à l’équipe sur le terrain mais son influence en dehors reste énorme sur le groupe. Il est extrêmement positif et apporte son aide (…) Si j’ai découvert un Neymar différent de celui de la télévision, des réseaux sociaux ? Nous ne jugeons pas les gens avant de les connaître. A travers l’écran, les analyses peuvent être injustes. Nous essayons d’être moins spectateur et de voir par nous- mêmes. Nous sommes ravis de travailler avec Neymar. La relation est vraiment très bonne, le feeling passe bien. Nous sommes particulièrement heureux des échanges créés depuis trois mois », se réjouit Mauricio Pochettino, qui espère tout de même que Neymar pourra apporter tout son talent dans le sprint final en Ligue 1 et en Ligue des champions qui commence ce samedi contre Lille et se poursuivra la semaine prochaine à Munich.