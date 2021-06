PSG : Pochettino crache sur Paris, Sévérac balance

Dans : PSG.

Le problème Mauricio Pochettino est aussi inattendu que dérangeant au Paris SG.

Jamais Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne pensaient devoir se demander si leur entraîneur recruté au mois de janvier allait forcer son départ. Mais les intérêts de Tottenham et du Real Madrid font clairement vaciller l’Argentin, qui écoute ce qu’on lui propose. Actuellement en vacances, Pochettino laisse ses représentants travailler, mais il aurait quand même discuté avec Daniel Levy, le président de Tottenham, histoire de tâter le terrain sur un retour chez les Spurs qui le tente beaucoup. Et si en plus, le Real Madrid l’appelle pour devenir le successeur de Zinedine Zidane, il y a de quoi faire tourner quelques têtes. Surtout que l’entraineur du PSG laisse trainer quelques miettes dans la presse, notamment sur le fait qu’il ne soit pas satisfait de la gestion du dossier Mbappé, ou que son entente avec Leonardo laisse à désirer. De quoi faire monter la pression de tous les côtés. Ce que déplore Dominique Sévérac, qui estime que tout le monde va beaucoup y perdre dans cette situation.

« Un départ de Mauricio Pochettino serait vécu comme une bombe au siège du club. Si l’image de l’Argentin est en train de s’abîmer par cette valse-hésitation, celle du PSG également, institution qu’on semble pouvoir quitter comme ça, autant par dépit que pour viser plus haut ou mieux dans l’esprit du partant », a souligné le journaliste du Parisien, pour qui voit un entraineur partir aussi tôt après avoir signé décrédibiliserait totalement le PSG, qui a décidément bien du mal à trouver un entraineur qui fait l’unanimité, ou qui veut rester. Même si, pour le moment, Mauricio Pochettino s’est montré totalement silencieux sur le sujet, a récemment posé avec un maillot du PSG sur le dos sur les réseaux sociaux. En tout cas, Le Parisien l’affirme, Leonardo ne lâchera pas une miette dans ce dossier, et demandera de très fortes indemnités si jamais l’Argentin demande à vouloir quitter le Paris SG cet été.