PSG : Paris prêt à négocier le départ de Pochettino !

Dans : PSG.

Malgré la brève déclaration de Leonardo concernant la suite de la carrière de Mauricio Pochettino au PSG, l'avenir de l'entraîneur argentin suscite des interrogations.

Très rare dans les médias, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas réussi à zapper une question sur Mauricio Pochettino lors de son passage face à la presse après le match OL-PSG en D1 féminine. Plutôt d’humeur badine, le dirigeant brésilien a clairement fait comprendre que le départ du successeur de Thomas Tuchel n’était pas du tout à l’ordre du jour, et que l’Argentin était désormais lié jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, l’option pour une saison supplémentaire prévue en janvier dernier ayant déjà été levée. Tout paraît donc limpide entre Paris et Mauricio Pochettino. C’est d’ailleurs ce que confirme Loïc Tanzi ce lundi sur RMC. Sauf que le journaliste qui suit au quotidien l’actualité du PSG avoue que du côté des dirigeants parisiens on est tout de même prêt à négocier financièrement un départ du coach vers Tottenham ou ailleurs, car ce dernier n'a toujours pas rassuré ses employeurs alors que les rumeurs se multiplient.

Le PSG prêt à un deal avec Pochettino

« Aujourd’hui, on sait que le Paris Saint-Germain assure et le répète chaque jour, il ne veut pas se séparer de Mauricio Pochettino. Le PSG a travaillé avec son entraîneur sur le mercato estival et il est attendu à la reprise de l’entraînement le 5 juillet prochain (…) C’est vrai qu’il y a des choses qui interpellent autour de Pochettino. La première chose, son silence. Il ne parle pas et n’a pas démenti cette information. Normalement si une telle information, qui a pris de l’ampleur, était fausse, il l’aurait très vite démentie. Le silence est terrible et ce n’est pas normal de la part de Pochettino (…) Mais je le répète, du côté du PSG on continue d’assurer qu’il sera là à partir de juillet prochain. On nous dit cependant que s’il veut partir, il doit le dire et à ce moment-là on pourra négocier peut-être avec Tottenham et demander une compensation financière », explique Loïc Tanzi.

Du côté de Paris-United, on confirme que le flou total qui entoure la situation de l’entraîneur argentin est très étonnant et peut laisser craindre un départ négocié, alors que le doute doit déjà habiter l’ensemble de l’effectif du PSG sur la situation de Pochettino. Ce qui n'est pas vraiment le plus habile pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec Paris. Décidément, avant même le début du mercato, le vice-champion de France fait déjà grimper la température.