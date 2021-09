PSG : Plus sérieux que prévu pour Lionel Messi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi souffre d'une contusion osseuse selon les examens passés par le joueur avec le PSG. Son absence pourrait durer pour plus longtemps qu'un match.

Désireux de rester sur la pelouse ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais, Lionel Messi a jeté un regard noir à Mauricio Pochettino lors de sa sortie à 15 minutes de la fin. Voilà qui en dit long sur la détermination de l’Argentin à jouer toutes les minutes de tous les matchs, peu importe son état physique. Il va pourtant déjà devoir zapper l’idée d’enchaîner pour revenir à son meilleur niveau. En raison de ce problème au genou, le numéro 30 du PSG sera absent du groupe pour le déplacement à Metz ce mercredi. Et selon son entourage, qui s’est confié à L’Equipe, il en sera de même pour la rencontre suivante, le week-end prochain contre Montpellier. Le Paris SG veut le voir prendre le temps nécessaire de récupérer afin qu’il soit sans douleur pour la semaine prochaine.

Objectif : Le match capital contre Manchester City

Il faut dire que le PSG recevra Manchester City. Un véritable choc au sommet entre deux favoris de la Ligue des Champions. Mais aussi une revanche par rapport à la demi-finale de la saison dernière. Et enfin un match qui aura son importance dans la poule, le Paris SG ne pouvant pas se permettre une défaite après son nul concédé à Bruges. Avoir un point en deux matchs avant la double confrontation face à Leipzig ferait très mauvais genre, même si le club francilien s’est déjà sorti de situations difficiles, et a toujours passé les poules de la Ligue des Champions ces dernières années. En tout cas, c’est sans Lionel Messi que la saison du PSG en Ligue 1 va se poursuivre, avec probablement une mise en avant de Mauro Icardi après son but salvateur face à l’OL. Mauricio Pochettino a un effectif de gala à sa disposition, même si l’entraineur parisien sera aussi privé d’autres stars comme Marco Verratti et Sergio Ramos, tous les deux abonnés à l’infirmerie.