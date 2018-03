PSG : Plus rapide qu’à la télé, Mbappé a traumatisé les Angevins

Dans : PSG, SCO, Ligue 1.

Battu par le Paris Saint-Germain (2-1) mercredi en match avancé de la 31e journée de Ligue 1, Angers a quitté la pelouse du Parc avec des regrets.

Dès le quart d’heure de jeu, le SCO s'est retrouvé en supériorité numérique après l’expulsion de Thiago Motta. Et les Angevins ont bien failli en profiter en toute fin de match, lorsque Karl Toko Ekambi pensait égaliser avant l’arrêt de Kevin Trapp. Enfin, le dernier regret des visiteurs concernait Kylian Mbappé. En effet, les hommes de Stéphane Moulin ne s’attendaient pas à affronter un attaquant aussi rapide.

« C'est toujours facile de dire une fois que le match est terminé : "il fallait faire ci, il fallait faire ça." Mais quand vous êtes sur le terrain face à ces joueurs-là, il y a ce qu'on peut penser et ce qui se passe réellement, a expliqué l’entraîneur d’Angers, avant d’évoquer l’auteur d’un doublé. J'ai des joueurs qui me disaient à la fin du match : "Mbappé, qu'est-ce qu'il va vite !" Pourtant on le voit à la télé, mais quand vous l'avez en face de vous, c'est encore autre chose. » Comme quoi, une recrue à 180 millions d’euros peut encore surprendre ses adversaires.