PSG : Pjanic recale Paris, le démenti très cash

Dans : PSG.

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a fait de Miralem Pjanic l’une de ses priorités au mercato.

L’international bosnien a d’ores et déjà exprimé le désir de quitter la Juventus Turin. Mais pour l’heure, l’identité de son futur club est un mystère. Ce jeudi, le Mundo Deportivo affirme que l’ancien meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais a recalé le Paris Saint-Germain, lui qui donnerait sa priorité au FC Barcelone. On pouvait alors penser le champion de France en titre définitivement hors-jeu dans ce dossier. Et bien ce n’est pas le cas puisque selon les informations de Mohamed Bouhafsi, Miralem Pjanic n’a pas encore fait son choix et n’a donc pas fait une croix sur le Paris Saint-Germain pour le moment.

« Malgré ce que dit la presse espagnole, Miralem Pjanic n’a pas choisi encore le Barça. Il n’a pas écarté le PSG. Toujours en réflexion même si comme on l’avait dit le Barça est en avance sur le dossier » a expliqué le journaliste de RMC via son compte Twitter. Des informations intéressantes pour les supporters du Paris Saint-Germain, assez divisés au sujet d’une éventuelle arrivée de Miralem Pjanic dans la capitale française. Car si le talent du milieu de la Juventus Turin ne fait aucun doute, ce dernier ne correspond pas vraiment au portrait-robot établi par Leonardo en interne pour muscler l’entrejeu du PSG. Initialement, le directeur sportif brésilien était davantage à la recherche d’un grand gabarit, comme c’est par exemple le cas de Thomas Partey ou de Tiémoué Bakayoko. Mais Miralem Pjanic représente une opportunité de marché que le Paris Saint-Germain n’a visiblement aucunement l’intention de laisser filer…