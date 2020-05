PSG : Pjanic au Paris SG, le gros coup de froid

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le Paris Saint-Germain est passé à l’action dans le dossier Miralem Pjanic.

Aux yeux de la direction parisienne, le cerveau de la Juventus Turin coche toutes les cases pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Raison pour laquelle le PSG est entré en contact avec la Juventus Turin et avec l’entourage de l’international bosnien pour prendre la température, selon les informations obtenues par Le Parisien. Toutefois, il est encore loin d’être acquis que Miralem Pjanic sera le renfort tant espéré par le Paris Saint-Germain au milieu de terrain lors du prochain mercato. Car en Italie, on est loin d’être convaincu par cet hypothétique transfert…

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque l’avenir de l’ancien Lyonnais. Et à en croire le journal aux pages roses, Miralem Pjanic n’est pas très excité à l’idée de rejoindre le Paris SG ou Chelsea, deux clubs qui le suivent de près. Décidé à quitter la Juventus Turin au mercato, le Bosnien rêve d’un gros transfert en Liga, au Real Madrid ou au FC Barcelone. Cela tombe bien, RMC indiquait en fin de semaine dernière que le Barça était le club le plus chaud sur Miralem Pjanic, sans pour autant évoquer un quelconque accord. Si la Juventus Turin ne parvient pas à trouver de deal avec les clubs intéressés, il n’est pas exclu que Miralem Pjanic reste une saison de plus en Italie. Quoi qu’il en soit, le PSG semble bien loin de conclure l’affaire, d’autant que Le Parisien affirmait mardi que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’avaient aucunement l’intention d’offrir à la Juventus Turin les 50 ME réclamés pour boucler l’opération.