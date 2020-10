PSG : Pierre Ménès prend du pop-corn, voilà le cirque parisien !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a enchaîné une quatrième victoire consécutive en L1. Mais le PSG est en surchauffe suite au clash Leonardo-Tuchel. Pierre Ménès est sidéré.

En l’espace de deux jours, le Paris Saint-Germain a réussi à se remettre dans le rouge alors que sportivement le PSG est redevenu une machine à gagner. S’il y a trois semaines, après la défaite face à l’OM, tout le monde faisait front, les derniers jours ont fait exploser cette unité qui n’était visiblement que de façade entre Leonardo et Thomas Tuchel. Tandis que le club de la capitale pouvait se réjouir de voir que Neymar échappait à une possible lourde sanction, c’est l’entraîneur allemand qui a mis le feu en se plaignant de la qualité du mercato parisien. Un missile envoyé entre les deux yeux de Leonardo. Et c’est peu dire que ce dernier n’a pas aimé la « blague », puisque le directeur sportif brésilien du PSG a tout simplement proposé à Thomas Tuchel de partir s’il n’était pas content.

Une brutale montée de la température alors que le marché des transferts se termine lundi à minuit. Pour Pierre Ménès, cette situation au Paris Saint-Germain est totalement surréaliste. « Tuchel n’a pas respecté le travail de Leonardo en conf jeudi et le Brésilien l’a sévèrement recadré après le match. En gros quand on n’invente pas des histoires au PSG ils les créent tout seul. Trop fort », a fait remarquer, via Twitter, le consultant de Canal+, sidéré que le club de la capitale puisse ainsi se mettre dans le dur tout seul. Et pourtant nous ne sommes qu'en octobre, la célèbre « crise de novembre » du Paris Saint-Germain n'étant pas encore d'actualité, ou alors elle a pris un peu d'avance.