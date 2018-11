PSG : Pierre Ménès scandalisé par les Football Leaks anti-PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Les révélations s’accumulent en ce qui concerne le deuxième épisode des Football Leaks, et elles ont toutes un point commun : elles concernent le PSG.

C’en est de trop pour Pierre Ménès, qui dénonce des attaques sciemment dirigées contre le club de la capitale, histoire de plus faire le buzz qu’autre chose. Pour le consultant de Canal+, les révélations effectuées par Médiapart ou France 2 par le biais d’Envoyé Spécial ce mercredi soir démontrent tout simplement que les journalistes impliqués ne connaissent absolument rien aux pratiques du football, et que le PSG agit comme tous les autres clubs européens. Envoyé Spécial avait notamment « révélé » que Neymar touchait 375.000 euros par mois pour aller applaudir les supporters avant et après les rencontres, alors qu’il s’agissait en fait de la désormais classique prime d’éthique, que tous les grands clubs européens ont mis en place, et qui comprend tout un ensemble de comportements à respecter sur l’année afin de la toucher. Et pour Pierre Ménès, les révélations sur les quotas ethniques, et notamment les fiches de renseignements où le PSG notait l’origine des jeunes joueurs qu’il pensait recruter pour son centre de formation, sont également à ranger aux oubliettes.

« Derniers fruits de la formation parisienne : Kimpembe, Dagba, Nsoki, Bernede, Diaby, Weah. Acharnement grotesque. Cet acharnement est grotesque, je dis ce que je pense. Ils ne connaissent rien au milieu du foot », a balancé un Pierre Ménès, qui estime que les médias européens à l’origine de Football Leaks ont uniquement concentré leur enquête sur le PSG pour mieux faire monter la sauce.