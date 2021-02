PSG : Pierre Ménès ressort Neymar et Di Maria de la poubelle

Dans : PSG.

Dimanche soir, le PSG a livré une prestation bien terne contre l’AS Monaco en clôture de la 26e journée au Parc des Princes (0-2).

Sur un nuage en milieu de semaine après la victoire à Barcelone, les hommes de Mauricio Pochettino ont été brutalement ramenés à la réalité par une équipe de Monaco très solide et hyper réaliste. Privé de Neymar et d’Angel Di Maria, le PSG a également dû composer sans Marco Verratti au coup d’envoi, l’international italien n’étant pas à 100 % selon le staff médical du Paris Saint-Germain. Ces trois absences ont été hautement préjudiciables face au bloc regroupé de l’ASM aux yeux de Pierre Ménès, qui déplore que le PSG ne soit pas capable de trouver davantage de solutions dans le jeu malgré l’absence de trois éléments très techniques.

« On le sait que ce milieu Paredes-Herrera-Gueye ne sait pas jouer au ballon. Paredes est bon quand il joue avec Verratti. Et c’est dommage quand tu as Verratti, Rafinha voire Draxler sur le banc de commencer avec cet entrejeu. Et si le Petit hibou était en état de rentrer à la 55e minute, il était en état de commencer le match. Et ce match aurait été différent avec lui d’entrée. Et puis c’est là aussi qu’on s’aperçoit que les absences de Neymar et de Di Maria, qu’on a un peu jetés à la poubelle après la victoire au Camp Nou, sont préjudiciables » explique Pierre Ménès sur son blog avant de conclure. « Avec ce succès, l’ASM revient à deux points du PSG et se retrouve totalement lancé dans la course au titre, à douze matchs de la fin. Si le PSG veut conserver son titre, il va lui falloir sortir des prestations comme celle du Camp Nou, notamment lors des confrontations directes avec ses rivaux. Et les chiffres ne sont pas en sa faveur puisqu’il n’a pris qu’un point sur douze jusqu’ici face à Lyon, Lille et Monaco ». Malgré les absences, le PSG aura tout intérêt à accélérer la cadence dans les prochaines semaines…