L1 : Dur retour sur terre pour le PSG contre Monaco !

Dans : Ligue 1.

26e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - AS Monaco : 0 à 2.

Buts : Diop (6e), Maripan (51e) pour Monaco.

Quelques jours après son exploit face au Barça en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est retombé de très haut contre l’AS Monaco (0-2).

Suite aux victoires du LOSC et de l’OL un peu plus tôt dans le week-end, le club de la capitale n’avait pas le droit à l’erreur dans la course au titre. Mais face à une belle équipe de Monaco, le PSG partait mal… Puisque Diop ouvrait rapidement la marque pour l’ASM de la tête après une remise d’Aguilar (0-1 à la 6e). Sans aucune réaction de Paris, Monaco doublait même la mise en début de deuxième période. Profitant d’un contre favorable devant Herrera, Maripan trompait effectivement Navas du plat du pied (0-2 à la 51e). Dos au mur, le PSG réagissait un peu avec Kean (60e)... Insuffisant, vu que Monaco réussissait à faire chuter Paris au Parc.

Avec cette nouvelle défaite en championnat, la sixième depuis le début de saison, l’équipe de Mauricio Pochettino est désormais troisième, à quatre points du leader lillois. Mais par contre, c’est Monaco qui fait la bonne affaire dans la course au podium grâce à ce joli succès. Car en enchaînant un onzième match de suite sans le moindre revers, la formation de Niko Kovac revient à deux unités de Paris.